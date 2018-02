Sarney quer emplacar termo 'erro técnico' em ato secreto

A solução evitaria um mal-estar para o próprio senador, que era presidente do Senado em quatro dos 15 anos investigados pela comissão - 1995 a 1997 e 2003 a 2005. E também acalmaria o líder do PMDB, Renan Calheiros (PMDB-AL), que presidiu a Casa entre 2005 e 2007. Os dois são os principais responsáveis pelo crescimento do poder de Agaciel Maia na Diretoria-Geral, período em que os atos secretos - foram detectadas cerca de 300 decisões de criações de cargos, nomeações e reajustes salariais que não foram publicadas - se multiplicaram. Entre os beneficiados estão um neto e duas sobrinhas de Sarney e afilhados políticos de Renan em Alagoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.