Sarney quer atualizar códigos eleitoral e do consumidor Com orçamento este ano de R$ 3,3 bilhões, o Senado vai tentar novamente, a exemplo do que é anunciado a cada início de legislatura, enxugar as despesas da Casa e direcionar a área legislativa para votação de assuntos importantes, como a reforma política, a modernização do código eleitoral e dos códigos do Consumidor e de Processo Penal. As medidas foram anunciadas hoje, em conversa com jornalistas, pelo presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP).