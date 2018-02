Sarney quer apuração para devolver 'moralidade' à Casa O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), assumiu hoje o compromisso de mandar apurar todas as denúncias de irregularidades no Senado e afirmou que irá devolver a "moralidade" da Casa. "Apure-se. Quem for responsável seja punido. Serei eu que estarei à frente para puni-lo", afirmou Sarney, em discurso na tribuna. Ele disse que vai levar a frente, "doa a que doer", o que ele e os outros parlamentares desejam, que é tornar o Senado uma casa respeitável. "Nós faremos tudo o que for necessário para (devolver) a moralidade do Senado."