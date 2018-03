Sarney pode receber alta médica nesta quarta

São Paulo - O senador José Sarney (PMDB-AP) pode receber alta médica nesta quarta-feira, 31, de acordo com boletim médico do hospital UDI, divulgado na manhã desta terça-feira, 30, em São Luís, no Maranhão. Sarney foi internado no domingo, 28, em razão de uma infecção respiratória aguda.

O último boletim informa que o senador respira sem ajuda de aparelhos e apresenta "todos os sinais vitais" estáveis. "Permanecendo a melhora clínica receberá alta hospitalar amanhã (quarta)", diz o texto.

A assessoria de imprensa de Sarney chegou a afirmar que, a pedido da família, o senador poderia vir para São Paulo para uma consulta com médico de quem já é paciente. No início da tarde porém, os familiares decidiram suspender a viagem diante da melhora do estado de saúde do senador.

Em 2012, Sarney, então com 82 anos, ficou internado por dez dias depois de ser submetido a um cateterismo e a uma angioplastia.