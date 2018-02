Sarney pode prorrogar trabalhos para aprovar Orçamento Ao chegar esta manhã ao Senado, o presidente da Casa, José Sarney, afirmou que, se for necessário, vai prorrogar os trabalhos legislativos até o fim do ano para aprovar o Orçamento da União. Sarney disse que fará "tudo o que for possível" para que a aprovação ocorra até o dia 17 de dezembro, quando começa o recesso parlamentar.