Sarney pedirá 'imediatamente' indicações para CPMI O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse hoje que vai pedir "imediatamente" aos líderes que indiquem seus representantes na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Campo, que vai investigar repasse de recursos federais para entidades ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A CPMI foi oficializada no final da noite de ontem, depois que a oposição conseguiu superar a base aliada no número de assinaturas de apoio à investigação.