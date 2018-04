Sarney pede que PF investigue suposta espionagem a Jarbas

O presidente do Senado, José Sarney, anunciou nesta segunda-feira, 9, que enviou ao ministro da Justiça, Tarso Genro, um ofício com o pedido para que a Polícia Federal apure a denúncia de que o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) é alvo de investigações ilegais. Sarney pediu ainda que o corregedor do Senado, Romeu Tuma, auxilie nas investigações. As suspeitas de que Jarbas Vasconcelos estaria com telefone grampeado surgiram depois da publicação de uma entrevista do senador à revista Veja na qual ele criticava o PMDB.