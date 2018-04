Sarney pede no plenário entendimento sobre comissões O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), fez hoje um apelo, em plenário, para que os líderes dos partidos políticos cheguem a um entendimento e definam os nomes dos novos presidentes das 11 comissões temáticas da Casa. "Como presidente (do Senado), não posso interferir nem assumir o papel de coordenador. Mas o que eu peço é que os partidos políticos se entendam e se lembrem de que, nunca, nenhum partido foi excluído de nenhuma comissão na Casa", afirmou. Após o apelo do presidente do Senado e sob o comando do líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR), os líderes dos principais partidos marcaram uma reunião para a tarde de hoje, para tentar um acordo. A indefinição na escolha dos presidentes das comissões mantém o Senado com seus trabalhos praticamente paralisados há três semanas. Nesse período, não houve nenhuma votação nem foram realizadas sessões deliberativas.