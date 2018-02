Sarney pede indicação de integrantes para CPMI A secretaria de coordenação do Congresso Nacional informou nesta tarde que já foi encaminhado aos líderes partidários ofício do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), pedindo a indicação dos parlamentares que farão parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada para investigar repasses ilegais de verba do governo federal para entidades ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).