Sarney pede exoneração de todos diretores do Senado O presidente do Senado, José Sarney, pediu hoje a todos os diretores da casa que entreguem seus cargos, de acordo com informações de sua assessoria. Amanhã, Sarney deverá assinar convênio com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para promover uma reforma administrativa no Senado. Amanhã, após a assinatura deste convênio, Sarney deverá dar uma entrevista coletiva.