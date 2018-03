Sarney pede a Lula visitas ao MA e ao AP na campanha

Lula é o cabo eleitoral mais cobiçado dessas eleições. No Maranhão, a pedido de Sarney, Lula intercedeu para que o diretório nacional do PT anulasse a aliança do partido com o candidato do PCdoB ao governo, deputado Flávio Dino. A medida permitiu ao PT se coligar com o PMDB da governadora Roseana Sarney - filha do presidente do Senado e candidata à reeleição.

Sarney também relatou que achou Lula "animado" com a campanha da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, por causa de seu bom desempenho nas pesquisas. Segundo o peemedebista, Lula reafirmou que fará campanha para a petista fora dos horários de expediente.

Por fim, Sarney confirmou presença na inauguração do comitê de Dilma hoje, no início da noite, no Setor Comercial Sul, em Brasília. "Sou do diretório nacional do PMDB", lembrou ele, em alusão ao candidato a vice-presidente na chapa da petista, Michel Temer (SP), que é presidente nacional do partido. Lula também deve comparecer ao evento após encerrar o expediente no Planalto.