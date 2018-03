Sarney passará por cirurgia para retirada de tumor benigno

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), fará na terça-feira, 30, uma pequena cirurgia para retirar um tumor benigno da região da boca. A operação será Hospital Sírio-Libanês, onde o senador está internado desde quinta-feira passada.

Segundo assessores de Sarney, a cirurgia é bem simples por se tratar apenas da remoção de um quisto na região labial. O tumor foi diagnosticado há duas semanas pelos médicos do senador em Brasília.

Os assessores não confirmaram se haverá necessidade de Sarney raspar o bigode, marca registrada há décadas no rosto do ex-presidente da República. Com a operação, Sarney ficará fora do Senado durante toda a semana. Sarney completa 80 anos no próximo dia 24 de abril.