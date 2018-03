Sarney passa mais uma noite no hospital para exames Devido ao pedido para realização de novos exames, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), passará pelo menos mais uma noite no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Internado desde o dia 14 com um quadro de insuficiência coronária, Sarney esperava deixar o hospital nesta segunda, mas foi orientado pelo cardiologista Roberto Kalil Filho a fazer outros exames para confirmar sua melhora. Segundo a assessoria de imprensa do senador, Sarney já se submeteu à bateria de exames e está apto para receber alta nesta terça. O hospital, no entanto, diz que não há previsão de alta.