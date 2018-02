Sarney: País perde 'uma de suas esperanças políticas' Alvo de pesadas críticas de Eduardo Campos, o ex-presidente da República e senador José Sarney (PMDB-AP) divulgou nota em que diz que, com a morte do candidato do PSB à Presidência, "o Brasil perdeu uma de suas maiores esperanças políticas". Em várias ocasiões, Campos disse que jamais governaria com o apoio de Sarney e chegou a chamá-lo de "velha raposa" da política.