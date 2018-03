Sarney nega rebelião no PMDB contra o STF Um dia depois de a bancada do PMDB se unir em discursos inflamados contra a demora do Supremo Tribunal Federal (STF) em julgar recurso do senador eleito Jader Barbalho (PA), barrado pela Lei da Ficha Limpa para assumir o mandato na Casa, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), tentou minimizar a iniciativa. Ele negou a intenção de procurar ministros do Supremo ou de pressionar o tribunal.