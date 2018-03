Sarney nega envolvimento em denúncias contra fundação O presidente do Senado, José Sarney, espera que a diretoria da Fundação que leva seu nome, dê os esclarecimentos necessários sobre as irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), que confirmam denúncias do jornal O Estado de S.Paulo, feitas em 9 de julho do ano passado. De acordo com o jornal, a CGU constatou na Fundação José Sarney uma série de fraudes na execução de um projeto de R$ 1,3 milhão, patrocinado pela Petrobras. Entre as irregularidades, o uso de notas frias, empresas fantasmas e contratações irregulares.