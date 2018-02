Sarney não explica sigilo na exoneração do neto Ao chegar hoje pela manhã ao Senado, o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), não explicou o motivo de a exoneração de seu neto João Fernando Michels Gonçalves Sarney do gabinete do senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA), no ano passado, ter ocorrido por meio de um boletim secreto, conforme revela matéria publicada na edição de hoje do jornal O Estado de S.Paulo. Na época, em outubro de 2008, o Senado tentava atender a determinação da súmula contra o nepotismo do Supremo Tribunal Federal (STF).