Sarney não é uma 'pessoa comum', diz Lula Um dia depois do discurso feito pelo presidente do Senado, José Sarney, no qual o senador esquivou-se dos escândalos revelados na casa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em sua defesa. Pouco antes de embarcar de Astana, no Cazaquistão, onde realizava a última etapa de sua turnê pela Europa e pela Ásia Central, o presidente afirmou que Sarney tem história para que não seja tratado como "uma pessoa comum", demonstrou não acreditar nas denúncias recentes sobre as contratações secretas no Senado, criticou o "processo de denuncismo" e afirmou que não sabe "a quem interessa enfraquecer o Poder Legislativo".