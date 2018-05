Sarney muda atitude e conversa com jornalistas Depois de dois meses sem dar entrevistas coletivas, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), cedeu hoje a pedidos de repórteres que cobrem as atividades do Senado e falou à imprensa por três vezes, em momentos diferentes. Foram conversas informais, apesar de Sarney ter acertado com representantes de alguns veículos de comunicação, no início do ano, após sua eleição para a presidência, que só falaria com jornalistas uma vez por semana, em seu gabinete, em horário marcado e com cadeiras para todos se sentarem.