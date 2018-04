Sarney firma cooperação que levará TV Senado ao MA

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), escolheu o Maranhão, Estado governado por sua filha, Roseana Sarney, como o segundo beneficiado pelo acordo de cooperação com a Assembleia Legislativa para implantação da Rádio Senado e da TV Senado transmitida em sinal digital. O acordo foi assinado 58 dias depois da aprovação, em regime de urgência, do projeto de Roseana que estatiza a Fundação José Sarney. Na ocasião, o memorial de Sarney foi rebatizado como Fundação da Memória Republicana Brasileira.

Na assinatura do acordo, o presidente da assembleia maranhense, deputado estadual Arnaldo Melo (PMDB), atribuiu a iniciativa a Sarney, a quem elogiou como parlamentar e presidente do Senado. "Nós, maranhenses, sempre tivemos a honra dessa parceria com Vossa Excelência. A assembleia se sente honrada em receber o apoio do Senado", afirmou. A primeira assembleia legislativa favorecida pela TV em sistema digital foi a da Paraíba. Nos próximos dias, serão também firmadas parcerias semelhantes com as assembleias do Amazonas, Amapá, Alagoas, Roraima e Rio de Janeiro.

O secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César, informou que o gasto da Casa em cada uma das parcerias envolve o preço de um retransmissor, de cerca de R$ 1 milhão. Sarney devolveu o elogio de Melo, dizendo que a implantação de meios de comunicação "permite um exercício mais profundo da cidadania".

A TV Senado possui estação de televisão digital em Brasília e São Paulo. Em sinal analógico, a TV Senado opera em Brasília, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, Natal, João Pessoa, Salvador, Cuiabá e Rio Branco.