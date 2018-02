Sarney Filho defende o pai em discurso no plenário

O deputado federal Sarney Filho(PV-MA) - o Zequinha Sarney - discursou nesta quinta-feira, 25, na tribuna da Câmara, em defesa do pai - o presidente do Senado, senador José Sarney (PMDB-AP).

Sarney Filho afirmou que as denúncias de irregularidades envolvendo seu pai e parentes fazem são "calúnias" e fazem parte de uma suposta "campanha midiática" contra o presidente do Senado.

Zequinha qualificou de mentirosa a informação publicada nesta quinta-feira, 25, pelo jornal O Estado de S. Paulo de que o neto de José Sarney, José Adriano Cordeiro Sarney, é um dos operadores do esquema de concessão de empréstimos consignados a servidores do Senado.

Segundo Sarney Filho, a empresa de Adriano Sarney não tem relação com o esquema de empréstimos. Ao final do pronunciamento do deputado, não houve manifestações de outros parlamentares no plenário da Câmara a respeito do assunto.