Sarney Filho comemora benefício a Meio Ambiente e Ibama O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, irmão da candidata à presidência da República pelo PFL, governadora Roseana Sarney, comemorou neste final de semana uma vitória que buscava desde o início de sua gestão, há três anos. Na sexta-feira à noite, antes de embarcar para a Rússia, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou projeto de lei aprovado em dezembro no Congresso que beneficiará cerca de 8 mil servidores do Ministério do Meio Ambiente e no Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O projeto permite o enquadramento automático de milhares de servidores do Ministério do Meio Ambiente e Ibama contratados sem concurso em cargos de carreira, para os quais a legislação exige aprovação em seleção pública. Para essa parcela do funcionalismo que conseguir a passagem dos cargos atuais para o quadro efetivo, o aumento salarial bruto poderá chegar a 200%. "A lei traz a configuração de um novo Ibama", diz o presidente do instituto, Hamilton Casara, lembrando que agora será possível contratar 2,3 mil servidores, aumentando em 50% o número de servidores que atuará na fiscalização do meio ambiente. "A casa está muito motivada." O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão chegou a recomendar o veto integral ao projeto. Estimativas oficiais indicam que o impacto anual dessas medidas nas despesas de pessoal da União poderá chegar a R$ 800 milhões. Esse valor representa mais do que o dobro do custo do aumento obtido depois de uma greve de 107 dias pelos professores de 52 universidades públicas e escolas técnicas federais. As vantagens conseguidas pelos docentes das universidades, vão acrescentar R$ 341 milhões na folha de salários da União em 2002. O Orçamento de 2002 não prevê recursos para cobrir essa ampliação da folha de salários. Mesmo com recomendação contrária da área econômica, que resistiu a conceder mais de 3,5% de reajuste linear para o funcionalismo público neste mês, porcentual este mantido pelo Congresso, o projeto foi aprovado às pressas no final de dezembro, às vésperas do recesso parlamentar. A forte pressão do lobbie ambiental, somada aos interesses pefelistas liderados pelo ministro Sarney Filho, fizeram com que o projeto, mesmo à revelia da Lei de Responsabilidade Fiscal, fosse aprovado sem contestação inclusive pelos partidos da oposição. Além disso, o projeto de lei (número 3.804/2001) foi aprovado à revelia da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a compensação do aumento de despesas de pessoal com elevação de receitas ou corte em outros gastos permanentes. Outro argumento contrário às medidas é que elas ferem a Constituição, porque compete apenas ao presidente da República a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre a criação de cargos e sua remuneração, bem como é vedado o aumento da despesas previstas nesses projetos.