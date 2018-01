Sarney fará cateterismo coronário nesta terça-feira

O senador José Sarney (PMDB-AP), internado desde o início do mês no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, realizará nesta terça-feira, 20, um cateterismo coronário em função de uma alteração de contratilidade da parede inferior do coração diagnosticada durante exame de ecodoppler realizado na última sexta-feira, 16.

De acordo com último boletim médico, divulgado no dia 16, o senador está curado do processo infeccioso de dengue e pneumonia bacteriana. As doenças haviam sido detectadas no dia 7 de agosto. No entanto, ainda não há previsão de alta.

Sarney foi internado inicialmente em São Luís na madrugada do domingo 28 de julho, após passar mal durante a festa de casamento de uma das netas. O ex-presidente da República foi levado ao UDI Hospital, na capital maranhense, com infecção aguda no sistema respiratório. Após receber alta no dia 31, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para continuar o tratamento.

Na capital paulista, foi identificado um derrame pleural - acúmulo de líquido na membrana que envolve o pulmão. Dias após, foi diagnosticado o quadro de dengue e pneumonia. No hospital, Sarney está sendo atendido pelas equipes dos Profs. Drs. David Uip, Roberto Kalil Filho e Carlos Gama.