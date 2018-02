Sarney evita imprensa e se reúne com aliados Para traçar uma estratégia de sobrevivência à frente do comando do Senado, o presidente da Casa, senador José Sarney (PMDB-AP), não compareceu hoje ao plenário, evitou a imprensa e se reuniu mais de uma vez com sua pequena tropa de choque, composta pelos senadores peemedebistas Renan Calheiros (AL) e Wellington Salgado (MG). Em meio às pressões para se afastar do cargo, Sarney passou a manhã em seu gabinete em conversas com os dois correligionários e o líder do PTB, Gim Argello (DF), que o aconselharam a permanecer no cargo.