Sarney está impedido de conduzir caso Agaciel, diz DEM

O senador Demosthenes Torres (DEM-GO) afirmou nesta quinta-feira, 25, que o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), está impedido de presidir os dois processos administrativos no Senado que apuram o envolvimento dos dois ex-diretores Agaciel Maia e João Carlos Zoghbi porque tem um neto diretamente envolvido. Demóstenes referia-se ao fato, publicado hoje pelo Estado, de que o neto de Sarney, José Adriano Cordeiro Sarney, atuava como intermediário na concessão de crédito consignado a servidores do Senado.

Demósthenes afirmou que anteriormente havia uma suspeição pela amizade de Sarney com Agaciel Maia. "Agora não é caso de suspeição, mas de impedimento. Um descendente, no caso , um neto, está envolvido. Ele (Sarney) não pode julgar qualquer caso que seu neto esteja envolvido", disse.

Ele afirmou ainda que trata-se de um caso concreto e que seu partido está disposto a tomar a atitude que a lei exigir, o que significa ir à justiça para impedir que Sarney presida esse processo. O senador afirmou que quer o afastamento de Sarney da condução dos dois processos (Agaciel e Zoghbi) a partir de hoje. Disse que na próxima terça-feira haverá uma reunião do seu partido para decidir o que fazer caso Sarney se recuse a se afastar.