Sarney é vaiado durante evento em Macapá Pivô de uma crise entre o diretório estadual do PT no Amapá e a direção nacional do partido, o senador José Sarney (PMDB-AP) foi vaiado nesta segunda-feira, 23, cinco vezes ao participar de evento em Macapá ao lado da presidente Dilma Rousseff. Sarney também recebeu uma alfinetada pública do governador do Amapá, Camilo Capiberibe (PSB), que tenta garantir o apoio do Partido dos Trabalhadores à sua reeleição.