Sarney é submetido a cateterismo e passa por cirurgia SÃO PAULO - O presidente do senado, José Sarney, foi submetido na madrugada deste domingo, a um cateterismo, seguido de uma angioplastia com colocação de stent. Segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, o senador começou a apresentar, no início da madrugada, dor precordial, o que levou a equipe médica a optar pelo procedimento.