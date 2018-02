Sarney: é preciso consultar Mesa sobre saída de diretor O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse que seria necessário conversar com a Mesa Diretora e com os líderes partidários sobre uma possível saída do diretor-geral da Casa, José Alexandre Gazineo, pedida por um grupo de senadores. "Tenho que consultar a Mesa Diretora sobre admissão ou demissão." Durante coletiva de imprensa realizada hoje, ele afirmou que o servidor Franklin Albuquerque Paes Landim, chefe do serviço de publicação do boletim de pessoal do Senado, não sofrerá perseguição por ter denunciado, em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", que as ordens para a não publicação de atos administrativos vinham do então diretor-geral Agaciel Maia e do então diretor de Recursos Humanos João Carlos Zoghbi.