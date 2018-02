Sarney: 'É injustiça do País julgar um homem como eu' O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), classificou como "injustiça" as acusações que tem sido feitas conta ele. "Não tenho nenhum problema na consciência a não ser de ter cumprido o meu dever. Acho que não posso ser julgado. É uma injustiça do País julgar um homem como eu, com tantos anos de vida pública, com correção que tenho de vida austera, de família bem composta, que tem prezado a sua vida entre a dignidade de sua carreira", disse ele na tribuna da Casa, onde se pronunciou sobre acusação de práticas de nepotismo e de outras irregularidades.