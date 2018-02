Sarney é alvo de protesto virtual no Twitter Depois de um perfil falso, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), ganhou outra página no Twitter (rede social de microblogging na internet que permite aos usuários enviar textos de até 140 caracteres). Desta vez, a página traz o nome do movimento ?Fora Sarney?, que já conta com mais de 1 mil seguidores. A assessoria de Sarney disse que não vai tomar nenhuma medida contra a página e que o presidente da Casa ?lamenta, mas respeita? a manifestação. ?Não tem crime nenhum nisso?, disse a assessoria.