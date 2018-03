Sarney diz que tem passado e não futuro

"Eu não tenho consultoria de imagem, nem estou atrás de repaginar imagem", informou o presidente, ao deixar o Senado na hora do almoço, em resposta à indagação sobre o contrato no valor de R$ 24 mil, firmado com a consultoria Prole, do Rio de Janeiro. O pagamento foi efetuado mediante duas parcelas de R$ 12 mil da verba indenizatória, de R$ 15 mil por mês, a que os senadores têm direito. O uso da cota do senador aparece na página da transparência do Senado nos meses de julho e agosto.

O presidente do Senado alegou que não fez nada de errado. "Eu cumpri apenas o que tem (direito) o senador", explicou. E a exemplo da nota divulgada pela sua assessoria, lembrou que é ele quem menos utiliza a verba indenizatória, destinada ao custeio de atividades parlamentares.