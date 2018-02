Sarney diz que seu afastamento não está em análise O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), afirmou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, que a questão de um afastamento do cargo não está em análise. A assessoria informou que o peemedebista não está sendo pressionado por ninguém, nem por seus familiares, para tomar qualquer decisão. Hoje, DEM e PSDB pediram para que ele se afaste do cargo e o PSOL recorreu ao Conselho de Ética contra o peemedebista.