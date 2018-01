Sarney diz que não sabia de festa sexy em Fundação O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse hoje que não é informado sobre os eventos realizados no Convento das Mercês, em São Luís (MA), sede da Fundação José Sarney, e que por isto não soube da festa temática sexy ocorrida lá, no último dia 7, com 1.500 pessoas. A fundação está em vias de fechar as portas e alega estar sem recursos financeiros para continuar funcionando. O Estado de S. Paulo informou em sua edição de hoje que a festa contou com o som das garotas do Female Angels, cuja especialidade, além do estilo musical, sexy house, é a sensualidade das integrantes e houve, durante o evento, até distribuição de camisinhas, segundo relatou o organizador da festa.