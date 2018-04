Sarney diz que MPs têm 'sufocado' atividade legislativa O senador José Sarney (PMDB-AP), que disputa amanhã a presidência do Senado, acredita que o excesso de medidas provisórias "têm sufocado a atividade legislativa" e que sem resolver esse assunto outras reformas não irão avançar. Segundo ele, este deve ser um "assunto prioritário" na Casa. "Temos de agir em duas vertentes, reduzindo o alcance do que pode ser objeto de MP e, ao mesmo tempo, permitindo ao Executivo que resolva internamente assuntos que são administrativos e só enchem a pauta do Congresso", afirmou. Na visão de Sarney, a imagem negativa do Congresso perante a sociedade será revertida na medida em que o Legislativo exercer na plenitude seu papel, "votando as reformas modernizadoras que o País precisa". "O Senado tem de se comprometer com as práticas que regem a administração e se enquadrar na responsabilidade fiscal", afirmou. Questionado sobre propostas para reduzir os gastos com o Senado, Sarney disse que isso depende de "decisões colegiadas e não quero adiantar as propostas". Mas acrescentou que, se eleito, se reunirá com a Mesa Diretora e "decidiremos com o plenário as medidas adequadas". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.