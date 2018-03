Sarney diz que Lula acredita em vitória de Dilma no 1º turno

BRASÍLIA - O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta terça-feira, 13, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acredita que a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, tem todas as condições para vencer a disputa presidencial ainda no primeiro turno. A afirmação de Lula, segundo Sarney, foi feita durante uma conversa sobre as eleições, num encontro que os dois tiveram nesta manhã no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória do governo.

"O presidente está bastante animado com os resultados das pesquisas sobre a ex-ministra Dilma, crente da sua eleição no primeiro turno", disse Sarney na chegada ao Senado. Na conversa, segundo o parlamentar, o presidente reafirmou que se dedicará à campanha de Dilma "somente fora do expediente".

A análise, tanto de Lula quanto sua, acrescentou Sarney, é de que a candidata petista segue uma curva "ascendente" neste início de campanha oficial. "Começamos oficialmente a campanha a partir do dia 5 e ela já está na frente do seu concorrente", disse José Sarney.

O presidente do Senado confirmou presença, nesta terça, às 18 horas, na inauguração do comitê de campanha Dilma e Temer, em Brasília.