Sarney diz que ficará em SP até Roseana deixar hospital O presidente do Senado Federal, José Sarney (PMDB-AP), acompanha a internação de sua filha, a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), no Hospital Albert Einstein, no bairro Morumbi, zona sul da capital paulista. Roseana passará hoje por exames e amanhã se submeterá a uma cirurgia para retirada de um aneurisma do cérebro. Ao chegar ao hospital, Sarney disse estar cumprindo "o dever de pai" e afirmou que ficará em São Paulo até Roseana receber alta hospitalar, o que está previsto para ocorrer sete dias após a operação.