Sarney diz que está afastado de Fundação e não sabia de festa

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta quarta-feira, 16, que não é informado sobre os eventos realizados no Convento das Mercês, em São Luís, Maranhão, sede da Fundação José Sarney, e que por isto não soube da festa temática sexy ocorrida lá, no último dia 7, com 1.500 pessoas.

A fundação está em vias de fechar as portas e alega estar sem recursos financeiros para continuar funcionando. O Estado de S.Paulo informou em sua edição de hoje que a festa contou com o som das garotas do Female Angels, cuja especialidade, além do estilo musical, Sexy House, é a sensualidade das integrantes e houve, durante o evento, até distribuição de camisinhas, segundo relatou o organizador da festa.

"Eu estou afastado da fundação, não tenho nenhuma interferência administrativa e não sei o que está acontecendo", disse Sarney hoje, no Senado, ao negar que tenha participação no conselho diretor da instituição.

Construído em 1654, o Convento das Mercês é sede da Fundação José Sarney desde 1990. As despesas são bancadas por amigos e dinheiro público. Um dos patrocínios partiu da Petrobrás - o Estado revelou que, do R$ 1,3 milhão, R$ 500 mil foram para empresas fantasmas ou da família Sarney.

A Justiça Federal determinou que a fundação devolva o convento, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, mas a decisão ainda não foi cumprida.