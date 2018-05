Sarney diz que decidiu extinguir 500 cargos no Senado O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse na manhã de hoje, ao chegar ao prédio do Congresso, que decidiu extinguir 500 cargos na estrutura da Casa. "Eu tomei uma decisão importante: decidi extinguir 500 cargos aqui dentro do Senado. São cargos dentro da estrutura", disse. Sarney, no entanto, não deu detalhes de como tais cargos serão extintos e nem qual será o impacto financeiro da medida. Ele informou que o assunto será debatido em reunião da mesa diretora do Senado, ainda hoje.