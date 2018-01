Sarney diz que corte em emendas traz 'desconforto' O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), reconheceu hoje que o corte de R$ 18 bilhões em emendas parlamentares traz "desconforto" aos parlamentares. Ele ressaltou, porém, que o Congresso precisa aceitar a decisão. "Acho que não se trata de insatisfação, mas de certo desconforto. Os cortes são necessários porque temos que manter a estabilidade econômica e nós, do Congresso, temos que dar nossa cota de sacrifício. O Legislativo não pode deixar de dar a sua contribuição." Sarney afirmou que a volta da inflação seria muito ruim para o Brasil e, por isso, é preciso colaborar com a estabilidade econômica do País.