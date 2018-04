Sarney diz esperar para hoje definição de comissões O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse hoje que espera para ainda hoje a definição dos partidos em relação às presidências das comissões da Casa. "Alguns partidos ainda não haviam feito suas indicações à Mesa. Mas estou esperando para que, ainda hoje, possamos resolver isso", afirmou o peemedebista, acrescentando que, como presidente do Senado, não vai entrar no debate político em relação aos cargos. "Minha função é harmonizar." O Senado está praticamente parado há três semanas. Nenhuma sessão deliberativa ou votação foi realizada até aqui. Os partidos políticos não conseguiram entrar em acordo em relação à presidência de algumas comissões, como as de Infraestrutura e a de Relações Exteriores. O regimento prevê que seja seguido o critério da proporcionalidade.