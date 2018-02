Sarney: Dilma terá apoio maior do Congresso que Lula O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), destacou hoje, ao chegar para a cerimônia de posse da presidente eleita Dilma Rousseff, que ela terá um apoio maior do Congresso Nacional do que teve o presidente Lula nos últimos oito anos. "A base do governo é muito forte", disse.