Sarney deve ter alta de hospital em SP nesta segunda-feira O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), deve ter alta médica nesta segunda-feira (dia 23) do Hospital Sírio-Libanês, segundo sua assessoria de imprensa. No última dia 14, Sarney foi internado no hospital da capital paulista com um quadro de insuficiência coronária. No dia seguinte, o senador foi submetido a um exame de cateterismo e uma angioplastia com a colocação de stent, sendo levado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Neste domingo, o peemedebista recebeu a visita do senador Pedro Simon (PMDB-RS).