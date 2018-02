Sarney deve receber dados de contas paralelas amanhã O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), deve receber amanhã, da diretoria-geral da Casa, um relatório com detalhes sobre as duas contas bancárias "paralelas" com recursos que somam R$ 3,74 milhões. Somente se as explicações não forem consideradas satisfatórias é que Sarney vai determinar a abertura de sindicância. "Não sabemos ainda se isso é rotineiro ou não. Mas estamos vivendo um momento de muita tensão no Senado e qualquer fato já provoca suspeita", disse hoje o primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), ao reconhecer que não sabia da existência das duas contas bancárias, uma corrente e outra de poupança.