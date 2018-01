Sarney defende Temer como vice de Dilma em 2010

"O presidente Lula não teve intenção nenhuma de interferir dentro do PMDB, até mesmo porque ele sabe que o PMDB é um partido que tem sua própria norma e maneira de ser e sabe que nós vamos escolher o nosso candidato a vice-presidente dentro do partido, dentro do acordo que estamos construindo com o PT", afirmou Sarney.

"E dentro do partido, evidentemente, o nome que nós temos e que é o nosso grande nome é o do presidente do partido (Michel Temer). Todos nós vamos daqui pela frente fazer com que essa aliança seja feita em torno de dele", disse o presidente do Senado após participar de solenidade no Supremo Tribunal Federal (STF) em que foi feito um balanço do 2º Pacto Republicano.