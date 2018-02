Sarney defende regulamentação de acúmulo de salários O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), defendeu há pouco a regulamentação do pagamento de "salário dúplex" a senadores e deputados que recebem rendimentos como parlamentar mais aposentadoria de um emprego anterior. Na avaliação de Sarney, a soma dos rendimentos não deve ultrapassar o teto constitucional de R$ 25,7 mil, mas é preciso definir de que forma as fontes pagadoras repartirão o excedente.