Sarney defende que Nascimento se explique no Senado

Sobre a iniciativa do PSOL de entrar com representações contra Nascimento por quebra de decoro, Sarney se limitou a dizer que cabe ao Conselho de Ética se manifestar sobre a medida. O senador não quis opinar sobre a escolha do sucessor de Alfredo Nascimento no ministério, lembrando que a iniciativa compete exclusivamente à presidente Dilma Rousseff. "Ela é quem deve julgar e escolher. Já fui presidente (da República) e sei que a competência é indelegável".

Sarney descartou a possibilidade de o PMDB entrar num possível rateio do Ministério dos Transportes, lembrando que a pasta "pertence a outro partido".

Alfredo Nascimento deve reassumir o mandato no Senado na próxima terça-feira. No mesmo dia, o diretor-geral afastado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antonio Pagot, atenderá aos convites de duas comissões do Senado - Infraestrutura e Fiscalização e Controle - para falar sobre as denúncias de corrupção no órgão.