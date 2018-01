Sarney defende liberação de servidores de bater ponto O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), afirmou hoje que a liberação de um terço dos funcionários de seu gabinete da obrigação de bater ponto foi um "bom exemplo". A afirmação se baseia no fato de que alguns colegas liberaram todos os seus subordinados da obrigação. O Senado gastou cerca de R$ 1,2 milhão para instalar um sistema de registro de frequência no qual o servidor é identificado pela impressão digital.