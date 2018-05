Sarney defende cobertura livre de campanha na internet

O presidente do Senado é contra a aprovação da emenda de Jereissati. Na opinião dele, este assunto só pode ser tratado por Proposta de Emenda à Constituição (PEC), e não por projeto de lei ordinária. A filha de Sarney, Roseana Sarney, assumiu o governo do Maranhão no lugar de Jackson Lago (PDT), acusado de compra de votos, por decisão do TSE. Ela havia sido a segunda colocada na eleição que elegeu Lago.

"Essa emenda não pode ser feita numa lei ordinária. Se trata de um problema constitucional, é a Constituição que trata desse assunto. Na realidade, eu não estou aqui para discutir os casos, se deve ser feito, se houve corrupção na eleição. É porque os tribunais vão colocar abaixo, isso é matéria constitucional", afirmou Sarney. Para vigorar nas campanhas eleitorais de 2010, o texto da reforma eleitoral precisa ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até 3 de outubro. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto ainda precisa voltar à Câmara dos Deputados para uma nova análise, pois foi alterado pelos senadores.