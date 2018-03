Sarney critica oposição por levar mínimo ao STF O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), criticou hoje a oposição devido à polêmica do reajuste do salário mínimo por decreto até 2015. A previsão deste instrumento está no projeto aprovado pelo Senado na noite de ontem. PSDB, DEM, PPS e PV já anunciaram que irão ao Supremo Tribunal Federal (STF) se a presidente Dilma Rousseff sancionar este trecho do projeto.