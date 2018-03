Sarney conquista 4º mandato na presidência do Senado

Apesar do resultado previsível, surpreendeu o desempenho do candidato do PSOL, Randolfe Rodrigues (AP), que obteve 8 votos. Também houve 2 votos em branco e 1 nulo. A votação de Randolfe surpreendeu, já que se esperava que apenas sua bancada, composta por dois titulares, o apoiasse. No entanto, ele obteve 6 votos de senadores de outros partidos.

Com exceção do PSOL, todos os demais partidos com representação no Senado apoiaram a recondução de Sarney ao cargo. Sarney é o parlamentar que está há mais tempo em atividade no Congresso. Aos 81 anos, ele recebeu o resultado da votação ao lado de outro ex-presidente da República, o recém empossado Itamar Franco (PPS-MG).